خبيرة إتيكيت تُقيم تصرف ميريام فارس.. وتؤكد: اعتذارها خال من الندم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه الفنانة اللبنانية ميريام فارس هذه الأيام هجوما كبيرا نتيجة تصريحاتها الأخيرة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبيل حفلها في مهرجان "موازين"، حين بررت عدم احيائها للحفلات في مصر بعد الثورة لكونها باتت "ثقيلة على مصر".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع خبيرة الاتيكيت والبروتوكول د.سلام سعد إذ قيمت تصرفات النجمة مريام فارس الأخيرة، متطرقة الى الاعتذار الذي نشرته على صفحتها الخاصة على السوشال ميديا.