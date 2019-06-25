فيلا الأمير هاري معروضةٌ للبيع بسعرٍ خيالي.. هل تستحقه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برقمٍ يُعدُ ضخماً للغاية، عُرضت فيلا الأمير هاري في بربادوس للبيع، إذ تخطى سعرها حاجز الـ 40 مليون دولار أمريكي، وهي واحدة من أفخم الملكيات العقارية التي ربما لا يوجُد منها اثنتين.

الفيلا المعروفة باسم Cove Spring House، تطل على شاطئ البحر في منطقة الكاريبي، ويعتبرها البعض أفخم فيلا في ذلك المكان، إذ أنها مزودة بجاكوزي وحمام معدني وغرفة للسينما، بالإضافة إلى تلك المشاهد المبهرة للبحر التي يمكن مشاهدتها من الشرفات.

وتضم الفيلا إلى جانب المنزل الرئيسي والذي يحوي 7 غرف نوم، ثلاثة منازل أخرى للضيوف، كما أن واجهتها الخارجية تجمعُ بين طراز عمارة بالاديو والعمارة الجورجية، بحيثُ تتيح للكثير من الضوء بالدخول إلى غرفها.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي محاطةٌ بأشجار النخيل والحدائق الاستوائية، بحيثُ يضمن موقعها الخصوصية الكاملة للضيوف إلى جانب استمتاعهم بمناظر بانورامية خلابة.

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ويعملُ فيها 19 شخصاً بدوامٍ كاملٍ في الفيلا، بينهم مديراً، وخدماً، وطهاة، وخادمات، وبستانيين، وحراس أمن.

أما بالنسبة لموقعها، فهو مميزٌ للغاية، حيثُ تقع في منتصف الطريق بين هول تاون وسبيتس تاون، بالقرب من المطاعم العالمية وملاعب الغولف الفاخرة.

أقام الأمير هاري فيها عام 2010، واختارها لكونها قريبةً من الشاطئ، كما عاش فيها نجومٌ آخرون أيضاً أمثال، إلتون جون، ونيكول كيدمان، وريهانا، إذ أنها متاحةٌ للإيجار بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة!