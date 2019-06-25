محمد إمام يستقر على "تايلاند" لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم "لص بغداد"

القاهرة - لايف ستايل
استقرالنجم محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، وذلك لتصويرالمشاهد الخارجية لفيلمه "لص بغداد"، من إخراج أحمد خالد موسى، والمقرر طرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض السفر إلى بلغاريا، ولكن مع البحث والتدقيق، وجدت الشركة أن تايلاند ستكون قريبة من شكل الأحداث، نظرا لطبيعتها القريبة الشكل العربى.
ويعود إمام لاستئناف تصويرالفيلم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لاسيما أن التصوير توقف الفترة الماضية، لإنشغال إمام بتصوير مسلسله "هوجان" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة "سينرجى" .
يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز
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