شاهد .. نادين نجيم تغني وترقص على أنغام أغنية لشيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:51 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي تغني وترقص على أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب . وأعربت نادين عن حبها الشديد لهذه الأغنية حيث علقت قائلة : ” أحب هذا الفيديو جدا ولا أعرف السبب ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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