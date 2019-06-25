جمال سليمان عن ترشحه لرئاسة سوريا: “هذا حقي ويكفله الدستور”

متابعة بتجــــــــــرد: رد الفنان السوري جمال سليمان على كل ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول رغبته بالترشح للرئاسة في سوريا، مستنكرًا الأمر “أهي تهمة؟”، وأكد خلال حديثه عن الأمر أن هذا حقه الذي يكفله الدستور له هو وباقي الشعب.

وقال جمال سليمان: “من حيث المبدأ، أنا مواطن سوري، ومن المفترض وبحسب قوانين أي بلد محترم أن أملك الحق بأن أكون رئيسًا، أو وزيرًا، محاميًا، أو دكتورًا أو صبي قهوة في بلدي.. الرئاسة ليست حكرا على شخص معين من عائلة معينة، وهذا ما نريد التخلص منه في سوريا”.

وأضاف أن أكبر إهانة توجه للشعب السوري هي عندما يقول البعض أنه “لا بديل عن بشار الأسد”، واصفًا هذا الأمر بغير المنطقي قائلًا: “هل هذه الأمة غير قادرة على إنتاج من يحكم سوريا؟ هذا كلام غير صحيح، الشعب السوري شعب عظيم، متعلم ومثقف وناجح”.

وعلى الرغم من الذي قاله الفنان السوري جمال سليمان حول نيته الترشح للرئاسة في سوريا، إلا أنه أكد أن هذا ليس ما كان يطمح له ويعمل من أجله طوال حياته، بل طموحه يتلخص في الشيء الذي تعب من أجله وهو الفن، وحلمه بأن تكون له شركة إنتاج بتمويل كبير قادرة على إنتاج أعمال تثري الثقافة في الوطن العربي.