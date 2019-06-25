بعد انتقادها بسبب فستانها المكشوف.. زينة ترد: “الاحترام مش باللبس”

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت الفنانة المصرية زينة لانتقادات لاذعة بسبب صورة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان من اللون الأسود وهي تصعد على السلم حافية القدمين.

ومن هنا انطلقت التعليقات من قبل المتابعين على فستان زينة المكشوف من الظهر ومن الأسفل، فكتبت لها إحدى المتابعات: “الفستان عريان أوي، مش محتاجة تلبسي كده ولا تعملي كده.. في ناس بتحبك وإنتي بنت عادية إنما السكة بتاعة اللبس المفتوح مش بتجيب حب ناس، يمكن تجيب حاجات تانية، إنما أكيد مش حب حقيقي ولا احترام”.

وكان الرد من زينة بشكل رزين وغير متسرع، فقالت: “أنا كنت راجعة من فرح صاحبتي ومش محتاجة أعمل أي حاجة علشان الناس تحبني، الاحترام مالوش علاقة بلبس إيه وأنا بحترم الجميع والجميع بيحترمني”.

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وتابعت: “أنا مش بلبس كده في حياتي وأطلع للناس بلبس تاني، دي أنا، وعمري ما لبست حاجة مستفزة لأني مش كده أصلا ومش علشان الناس على فكرة.. ركزي في الفستان هاتلاقيه عادي أو بالنسبة لي عادي، ورديت عليكي علشان احترمت تعليقك وحبيت أفهمك وجهة نظري”.

يشار إلى الفنانة المصرية زينة تواجه منذ نهاية عام 2018 وحتى هذه اللحظة العديد من الصعوبات، حيث تم اتهامها سابقًا بسرقة سنال ألماس، بالإضافة إلى قضيتها في دبي مع العائلة الأمريكية من أصل مصري على إثر المشاجرة التي وقعت بينهم.