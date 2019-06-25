جينيفر لوبيز تغني في مصر وتوجه رسالة للجمهور – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلًا غنائيًا كبيرًا في مصر في التاسع من شهر آب/أغسطس المقبل.

ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة “العلمين الجديدة”، حيث ستقدّم خلاله لوبيز أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

ووجهت جينيفر لوبيز رسالة إلى الجمهور ومحبّيها، دعتهم من خلالها في فيديو خاص إلى الإحتفال معها بعيد ميلادها في الحفل فقالت: “أنا أدعوكم للإحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر..9 أغسطس”.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر التي تنقسم إلى ثلاث فئات تبدأ من 2000 جنيهًا مصريًا أي ما يعادل حوالي 122 دولار ثم ثلاثة آلاف أي بما يعادل 169 دولار ثم خمسة آلاف جنيه بما يعادل 281 دولار.

في سياق آخر، تقوم النجمة الأمريكية بجولة فنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومن المقرر أن تنتهي في الرابع من أغسطس وذلك تزامنًا مع عيد ميلادها الـ50.