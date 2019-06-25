ميك جاغر يتعافى ويعود إلى المسرح

متابعة بتجـــــــــــرد: عاد ميك جاغر، المغني الرئيسي لفرقة ذا رولينغ ستونز، إلى خشبة المسرح في أول حفل موسيقي بعد تعافيه من جراحة في القلب، وذلك مع انطلاق جولة مؤجلة لفرقة الروك الشهيرة في أميركا الشمالية.

وافتتحت الفرقة البريطانية المخضرمة جولتها التي تحمل اسم “نو فيلتر” في استاد سولديار فيلد بمدينة شيكاغو الأميركية، الذي يضم 61500 مقعد، بعدما تأجلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاغر العلاج الطبي.

وبدأت الفرقة الحفل، الذي كانت تذاكره مباعة بالكامل، بأغنيتها الناجحة “ستريت فايتنغ مان”، بينما تحرك جاغر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد. وخضع جاغر (75 عاما) لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل، وفي مايو طمأن معجبيه الى أنه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على تويتر، يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.

وقال كيث ريتشاردز عازف الغيتار في الفرقة، في مقابلة مع صحيفة تورنتو صن، قبيل الحفل الموسيقي في شيكاغو، “إنه (جاغر) اجتازها بيسر شديد وهو في حالة جيدة للغاية. وكما أقول لا يبدو أن هناك مشكلة على الإطلاق”.

وستقيم الفرقة حفلات في أنحاء الولايات المتحدة ضمن جولتها الغنائية، وستقدم حفلا واحدا في مدينة أونتاريو الكندية على أن تنتهي الجولة في ميامي يوم 31 أغسطس.