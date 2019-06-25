حسين الجسمي يختتم “موازين”

متابعة بتجـــــــــــرد: يختتم النجم الإماراتي حسين الجسمي في التاسع والعشرين من هذا الشهر الجاري فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لصيف هذا العام.
وأعرب الجسمي من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حماسه للقاء الجمهور المغربي فكتب: “نلقاكم بكل حب وشوق بإذن الله يوم ٢٩ يونيو في منصّة النهضة في الرباط في حفل ختام مهرجان موازين 2019”.
ومن المقرر أن يقدّم الجسمي خلال حفله في موازين باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.
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