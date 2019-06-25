خاص- الين لحود مع هذا النجم الوسيم بعملين

كشف الفنانة الين لحود في دردشة مع موقع “الخليج 365” الى أنها تصوّر حالياً مسلسل جديد بعنوان “بالقلب” كتابة طارق سويد، اخراج جوليان معلوف وانتاج g8 برودكشن.

المسلسل يتم تصويره حالياً في لبنان وهو من بطولتها الى جانب نخبة من الممثلين هم بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، كارمن لبس، رندة كعدي، غابريل يمين، دارين الجندي، سمارة نهرا، نوال كامل، حسان مراد الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل.

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من جهة اجرى، تستعد الين لتصوير اغنية جديدة بعنوان “شيالو” وهي اغنية باللهجة البدوية، كلمات مروان مزهر، الحان نادر خوري وتوزيع عمر صباغ، من انتاجها الخاص.

ولفتت ألين الى أن الكليب سيكون من اخراجها حيث قامت بوضع الفكرة التي ستنفذها على أن يلعب دور البطولة الى جانبها في الكليب الممثل بديع ابو شقرا.

ألين أشارت الى أن هناك عدة اعمال بين يديها منها قراءة مسلسل جديد، كما أنها تكتب مسلسلاً جديداً بالاضافة الى الحفلات والمهرجانات خلال الصيف.

نذكر ان الين لحود كانت قد كرّمت عمها الفنان الكبير روميو لحود ضمن مهرجان الزمن الجميل الذي أقيم منذ أيام في لبنان.