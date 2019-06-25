محمد عسّاف لــ دنيا بطمة: أنا شخصيًا مسامحك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد المطرب الفلسطيني محمد عسّاف، أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء هجوم المطربة المغربية دنيا بطمة عليه، لافتًا إلى أنه يراها تهاجمه طوال السنوات الماضية دون وجود مشكلة بينهما.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة مهرجان موازين المغربي، على هامش الحفل الذي سيُحييه المطرب الفلسطيني بالمهرجان، أعرب عن إعجابه الشديد بصوت بطمة وحضورها الفني.

ونفى "عسّاف"، ما روّج له البعض خلال الفترة الماضية حول مقابلته لدنيا بطمة وعدم إلقاء السلام عليها، مؤكدًا أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى عليها السلام دون الحديث عن أي أمور.

وأكّد نجم "آراب أيدول"، أنه لا توجد مشكلة مع المطربة المغربية على الصعيد الشخصي ويتمنى لها التوفيق في حياتها، مردفًا: "أنا شخصيًا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي".

وعبر الصفحة الرسمية لمهرجان موازين، على "فيسبوك"، ثم بثّ مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي، والذي أفصح فيه محمد عسّاف عن بعض الأمور، إذْ وصف الجمهور المغربي بأنه ذواق ومهتم بالفن.

وأوضح أنه كفنان استطاع أن يحمل رسالة محبة من فلسطين لدول العالم، مشددًا على أنه يخجل أن يقول أنه خدم القضية الفلسطينية بذلك، إلا أنه أعطى بصيصًا من الأمل للشعب الفلسطيني.

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واستطرد في الحديث عن الفن والموسيقى، مؤكدًا أنهما جزء لا يتجزّأ من حضارة أي مجتمع، مطالبًا بإعادة الاعتبار للأغنية العربية الأصيلة ومحاولة العودة للموسيقى الشرقية.

وأكّد أن هناك مشكلة في الساحة الغنائية العربية، لأن الفنانين استسهلوا مجاراة السوق بدلًا من الارتقاء بالذوق العام، ولذلك هم من يتحمّلون المسؤولية كاملةً.

وبشأن أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة، أعلن أنه فتح قنوات اتصال مع ورثة العندليب عبدالحليم حافظ، ومُلّاك حقوق تراثه الغنائي للتوصّل إلى صيغة كي يُعيد تقديم أغاني العندليب بتوزيعات موسيقية جديدة، بما يلائم، روح العصر الحالي.

وأكّد أنه يُحضّر ألبومًا يضم مجموعةً من الأغاني الفلسطينية، موضحًا أنه تم التحضير له ومتوقّف على التسجيل في الأستوديو.

يُذكر أن محمد عساف، سيُحيي الليلة الرابعة من مهرجان "موازين" الذي يُقام تحت رعاية الملك محمد السادس وتنظّمه جمعية "مغرب الثقافات" في الفترة من 21 حتى 29 يونيو بمشاركة أكثر من 100 فنان من جميع أنحاء العالم.