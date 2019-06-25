محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
ظهر النجم العالمي فان ديزل، بجانب الممثلة العالمية ميشيل روديريجيز، عقب انتهاء تصوير اليوم الأول للجزء الجديد من فيلم "Fast & Furious 9".
ونشر ديزل فيديو عبر حسابه على "انستجرام" قال فيه: "هل تصدقي، أننا انتهينا من تصوير اليوم الأول، يبدو الأمر وكأنه معجزة".
ويجسد ديزل شخصية "دوم" الشهيرة في الفيلم، ورودريجيز تجسد شخصية "ليتي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| فان ديزل وميشيل روديريجيز يبدآن تصوير "Fast & Furious 9" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.