فيديو| فان ديزل وميشيل روديريجيز يبدآن تصوير "Fast & Furious 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

ظهر النجم العالمي فان ديزل، بجانب الممثلة العالمية ميشيل روديريجيز، عقب انتهاء تصوير اليوم الأول للجزء الجديد من فيلم "Fast & Furious 9".

ونشر ديزل فيديو عبر حسابه على "انستجرام" قال فيه: "هل تصدقي، أننا انتهينا من تصوير اليوم الأول، يبدو الأمر وكأنه معجزة".

ويجسد ديزل شخصية "دوم" الشهيرة في الفيلم، ورودريجيز تجسد شخصية "ليتي".