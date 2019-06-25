هاني سلامة ينفي علاقته بـ"المدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى النجم هاني سلامة، وجود أي علاقة تربطه بفيلم "المدد"، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن العمل، ومضيفًا أنه لم يتعاقد على أي أعمال سينمائية مؤخرًا.

وكشف سلامة في حواره لإحدى المجلات الخليجية، عن أن ابتعاده عن السينما مؤخرًا لم يكن بمحض إرادته، مضيفًا أنه لم يجد الورق المناسب لخوض تجربة سينمائية جديدة.

وأشار سلامة، إلى أن هناك عددٍ من التجارب التي عرضت عليه الفترة الأخيرة، والتي يعكف على دراستها حاليًا.

وشارك هاني في دراما رمضان الماضي بمسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز. ​