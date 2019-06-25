محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نفى النجم هاني سلامة، وجود أي علاقة تربطه بفيلم "المدد"، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن العمل، ومضيفًا أنه لم يتعاقد على أي أعمال سينمائية مؤخرًا.
وكشف سلامة في حواره لإحدى المجلات الخليجية، عن أن ابتعاده عن السينما مؤخرًا لم يكن بمحض إرادته، مضيفًا أنه لم يجد الورق المناسب لخوض تجربة سينمائية جديدة.
وأشار سلامة، إلى أن هناك عددٍ من التجارب التي عرضت عليه الفترة الأخيرة، والتي يعكف على دراستها حاليًا.
وشارك هاني في دراما رمضان الماضي بمسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني سلامة ينفي علاقته بـ"المدد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.