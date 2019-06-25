شاهد.. شريف مدكور يتحدث عن معاناته مع العلاج الكيميائي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:54 صباحاً - تحدث مقدم البرامج المصري شريف مدكور عن معاناته مع علاج الكيماوي بعد استئصاله لورم في القولون.
وقال مدكور خلال حلقة الاثنين 24 يونيو، من برنامجه “4 شارع شريف” عبر قناة “الحياة” قائلا: “عندما كشفت للجمهور عن مرضي بالسرطان، لم يستوعبوا أني بنفسي من صرحت بالمرض، واستكملت الحلقة بشكل بطبيعي، الحياة مستمرة رغم المرض”.
وأضاف: “أنا الآن أشعر بالتعب قليلا، خضعت لجلسة علاج كيماوي منذ 3 أيام، ومازال تأثيرها يتعبني، ولكن العمل يهدئني”.
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