شمس الكويتية ترد بغضب: “شويعر وانسان مجهول”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:54 صباحاً - ردت الفنانة شمس الكويتية برسالة غاضبة على الشاعر عبدالعزيز السالم وصفته فيها بالشويعر والانسان المجهول.

وقالت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “شويعر ما عنده غير كلمات اغنية وحدة في حياته انسان مجهول وهذا مو عيب ولا غلط”.

وأضافت “غلطته انه حب يعيد الأضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الاخرين”.

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وأنهت شمس رسالتها قائلةً: “على العموم النور تجي عليه الفراشات والحشرات وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه”.

وكان عبدالعزيز السالم قد علق على فيديو ظهرت فيه شمس وهي تغني الأغنية الشهيرة “يا دار”: أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة”.