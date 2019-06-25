سلاف فواخرجي "غجرية" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سلاف في الصور بلوك "جبسي"، مع ملامح غجربة وسط الطبيعة. وتشارك سلاف في بطولة مسلسل "خط ساخن" مع النجم حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله، وهيثم نجم، المسلسل تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح. ​



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