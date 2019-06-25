شاهد.. الدكتورة خلود تتألق بالزي الاماراتي التقليدي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:52 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو صور لإطلالة جديدة لها بالزي الاماراتي التقليدي. ونشرت الدكتورة خلود فيديو اثناء خضوعها لجلسة ماكياج على يد خبيرة التجميل عبير الرئيسي قبل ان تظهر بالزي الاماراتي. يذكر ان الدكتورة خلود تعتمد في الفترة الاخيرة الإطلالة بلوكات مختلفة تتنوع بين الازياء التقليدية والعصرية. وكانت الدكتورة خلود قد اثارت الجدل مؤخرا بإطلالة ظهرت فيها بلوك بدت فيه تشبه الاميرة الراحلة ديانا.

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