شاهد.. فجر السعيد: “الاخوان مو وقتهم رفيق اردوغان سقط ومرسي مات”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:52 صباحاً - علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على نتائج انتخابات الاعادة لبلدية اسطنبول في تركيا والتي خسر فيها مرشح حزب الحرية والعدالة والتنمية. وقالت فجر في حلقة الامس من برنامجها “هنا الكويت”: “الاخوان مو وقتهم هذا الاخونجي التركي سقط رفيق اردوغان ومرسي مات وشرعيته راحت وياه وموريتانا طاح الاخونجي وفاز العسكري”. وتابعت فجر السعيد كلامها مخاطبة الاخوان “عين عليكم مصكوكين عين قاعد تخلصون وتشطبون”.

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