نانسي عجرم وزوجها بملابس البحر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:52 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها. وظهرا في الصورة وهما يتمددان بملابس البحر على كرسيين على احد الشواطئ خلال تمضيتهما أوقاتاً صيفية ممتعة. ولفتت الصورة أنظار عدد كبير جداً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالطبيعة العفوية والمرحة للثنائي المميز.

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