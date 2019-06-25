فيديو| نرمين الفقي تقضي إجازاة الصيف في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو لها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، أثناء وجودها في البحر خلال قضاء إجازة الصيف بالساحل الشمالي. واحتفلت نرمين منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الذي وافق يوم 21 يونيو الجاري، وسط حضور من أسرتها وأصدقائها.

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