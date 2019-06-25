محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: يشارك الفنان محمد مهران جمهوره، صورًا من استمتاعه بشهر العسل مع زوجته المخرجة الشابة مي عبدالحافظ. وظهر مهران في الصور برفقة زوجته بالزي الهندي، وعلق على الصورة: "لا تدع تدخلات الآخرين تفسد عليك سلامك النفسي". وقدم جمهور محمد مهران التهنئة له بمناسبة زواجه، متمنين له السعادة. واحتفل الفنان الشاب بزواجه الجمعة 21 يونيو، وسط حضور كبير من نجوم الفن.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالزي الهندي.. هكذا يقضي محمد مهران شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.