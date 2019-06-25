نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس أغنية "متجمعين"، التي قدمها في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية. كتب حكيم معلقًا على مقطع الفيديو: "كواليس أول مرة تشوفوها من كليب متجمعين". الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي". شاهد الفيديو.. Advertisements A post shared by Hakim (@hakimofficial) on Jun 24, 2019 at 10:40am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حكيم ينشر كواليس أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية "متجمعين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.