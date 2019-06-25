شاهد.. شابة أردنية تواجه الملك عبدالله الثاني بكلام غير عادي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:55 صباحاً - تحولت المحامية الاردنية الشابة هبة الله الشمايلة إلى “نجمة جريئة” بعد مداخلة لها امام الملك عبدالله الثاني واجهته فيها بحقيقة الوضع في محافظة الكرك جنوب الاردن.

ففي مشهد غير مألوف، وأثناء لقاء الملك عبدالله الثاني مع اهالي ووجهاء وقادة المجتمع المحلي في مدينة الكرك امسكت فتاة دعيت للقاء بالمايكرفون وبدأت مداخلتها بالقول: “على النطاق الملكي اخاطبك في سيدي في مولاي في صاحب الجلالة اما على النطاق الواقعي فأنا أخاطبك يا والدي ونحنا يا سيدي املنا فيك انت”.

وتابعت المحامية الشابة حديثها عن وضع مأساوي لشباب المدينة حيث فقر وبطالة وعدم وجود فرص عمل ويأس.

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وقالت بانه ليس صحيحا ما يقوله المسئولين عن اهل الكرك فـ ”فنحن لسنا بخير جلالة الملك والكرك تعاني وليست بخير”.

ألمحت الشابة إلى أن القيادة تتعرض لعملية تضليل في نقل المعلومات عن حقائق الوضع الاجتماعي.

واقترحت الشابة نفسها بأن المسئولين وممثلي أهل الكرك “لا يقومون بواجبهم” وألمحت إلى أن الواقع سيتحسّن بدون هؤلاء.