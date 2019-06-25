شاهد.. سيرين عبدالنور وعاصي الحلاني يواسون رودولف هلال بعد وفاة والده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:55 صباحاً - حرص عدد من الفنانيين اللبنانين على مواساة الاعلامي رودولف هلال بعد وفاة والده منذ ايام.

ومن ابرز النجوم الذين شاركوا في عزاء والد رودولف هلال الفنانين سيرين عبدالنور وعاصي الحلاني وناجي الاسطا وفارس كرم وماغي بو غصن وغيرهم.

وكان رودولف هلال قد نعى والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على انستغرام قائلاً: “تاري الموت ما كان ناسينا وقرّر بِ جمرو اليوم يكوينا.. مهما حرمنا شوفتك عنجد.. روحك يا بيي ساكنة فينا”.