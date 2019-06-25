شاهد.. محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء على كورنيش جدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:55 صباحاً - تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.
ورصد فيديو على موقع “تويتر” ولي العهد السعودي وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.
وصل بومبيو إلى السعودية، الاثنين، في إطار جولة تشمل الإمارات من أجل بناء تحالف دولي ضد إيران.
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