بالفيديو.. نادي الوحدة الإماراتي يقدم مدربه ولاعبيه الجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد نادي الوحدة الإماراتي مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الهولندي موريس شتاين، الذي سيقود العنابي في الموسم الجديد 2019-2020. وأبدى شتاين سعادته بالوجود مع الوحدة والعمل خارج هولندا للمرة الأولى له بعد 10 سنوات قضاها في تدريب الأندية الهولندية. "العين الرياضية" ترصد في الفيديو التالي تقديم نادي الوحدة للمدرب الهولندي الجديد موريس شتاين وأيضا للاعبين الجدد للفريق.

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