كيف احتفل الموريتانيون بفوز "الغزواني" بالرئاسة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، مساء الأحد، فوز المرشّح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة: إنّ ولد الغزاوني انتخب رئيسا للجمهورية بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثا المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات.

تعود جذور الرئيس الموريتاني الجديد إلى مقاطعة "بومديد" التابعة لولاية "لعصابة" جنوب شرق البلاد، حيث ولد سنة 1956 لأسرة صوفية تشتهر بالزهد والصلاح، حيث كان والده شيخا لطريقة صوفية تُسمى "الغظفية"، وتحظى بأتباع كثر.

متأثرا بثقافة أسرته، بدأ "الغزواني" تعليمه بحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية، قبل أن يلتحق بالمدرسة الحديثة؛ حيث نال شهادات الثانوية العامة، ثم الدراسات الجامعة العامة في القانون، فماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من الجامعة الأردنية، ليصبح أول رئيس موريتاني يحمل هذه الدرجة العلمية، ويتميز بجمعه اللغتين الفرنسية والإنجليزية بجانب لغته الأم (العربية).