خمسة عروض أردنية تُنافس على جوائز مهرجان رم المسرحي

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن محمد خير الرفاعي، مدير "مهرجان رم المسرحي" الذي تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين_ بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح_ انطلاقة دورته الثانية اليوم الأربعاء بخمسة عروض محلية ستتنافس على جوائزه.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية أن اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للمهرجان لاختيار وتقييم النصوص انتقت في البداية ستة نصوص من أصل عشرة. لكن المنافسة انحصرت بخمسة عروض مع استبعاد عرض ”ليلة قمرية" للمخرج أشرف طلفاح” بسبب عدم تقيده بالتعليمات حسبما رأى القيمون على اللجنتين.

أما العروض الخمسة المختارة فهي:

1- "فراغ فصل خامس" من تأليف وإخراج الحاكم مسعود.

2- "ظلال الحب" تأليف ليلى الأطرش وإخراج حسين نافع.

3- "بحر ورمال"، من تأليف وإخراج عبد السلام قبيلات.

4- "ماسكارا" من تأليف جان أنوي وإخراج عبد الله الجريان،

- "الجنة تفتح أبوابها متأخرة" من تأليف فلاح شاكر وإخراج يحيى البشتاوي.

هذا وسيلي العروض المشاركة ندوة على مسرح هاني صنوبر في المركز الثقافي الملكي، علماً أن فعاليات المهرجان ستستمر حتى 2 يوليو القادم. علماً أن هذا المهرجان انطلق في العام الماضي في إطار مبادرة الهيئة العربية للمسرح لتأسيس مهرجانات وطنية تُعنى بالمسرح المحلي في كل الدول العربية.