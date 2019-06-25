صور- ياسين أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشر ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا، صورة له مع والدته أثناء حملها له وهو طفل، عبر حسابه في "انستجرام".

واحتفل ياسين بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة، ونشر صورًا تجمعه بوالدته ووالده عبر حسابه على "انستجرام" معلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي.. بحبك".

وشارك السقا في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" وشاركه البطولة مي عمر وإدوارد وكريم عفيفي وإنجي المقدم ومحمد ممدوح وهادي الجيار.