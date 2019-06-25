بعد التعادل.. هيفاء وهبي توجه رسالة إلى المنتخب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تضامنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع المنتخب التونسي عقب تعادله أمس الاثنين، مع منتخب أنجولا بهدف لكل منهما، في إطار منافسات أمم أفريقيا 2019.

وغردت هيفاء عبر حسابها في "تويتر": "إن شاء الله الحظ يحالف المنتخب التونسي، وكلنا أمل أن نسور قرطاج يرجعوا يعوضوا التعادل بالفوز في كأس أمم أفريقيا 2019".

الجدير بالذكر أن المباراة تأتي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.​

