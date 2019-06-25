- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تضامنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع المنتخب التونسي عقب تعادله أمس الاثنين، مع منتخب أنجولا بهدف لكل منهما، في إطار منافسات أمم أفريقيا 2019.
وغردت هيفاء عبر حسابها في "تويتر": "إن شاء الله الحظ يحالف المنتخب التونسي، وكلنا أمل أن نسور قرطاج يرجعوا يعوضوا التعادل بالفوز في كأس أمم أفريقيا 2019".
الجدير بالذكر أن المباراة تأتي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التعادل.. هيفاء وهبي توجه رسالة إلى المنتخب التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.