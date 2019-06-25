روجينا بالأحمر وأحمد عز ببنية قوية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها ضاحكة، وعلقت: "احم احم عن ضحكتي مثلاً، واللي صورهالي فاجأة مثلاً".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، تداعب كلبها.

أمير كرارة

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نشرت الفنان أمير كرارة صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها أثناء استضافته بأحد البرامج.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شريف منير

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها يجلس على الشاطئ ويقرأ رواية "أسطورة علي الزيبق".

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أظهرتها تستمتع بوقتها أمام البحر.

أحمد عز

نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بعضلات مفتولة.

محمد دياب

نشر الفنان محمد دياب صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة أنيقة مرتديًا نظارة شمس.​