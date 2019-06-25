هذا ما قالته إليسا عن خوض تجربة التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نفت المطربة إليسا نيتها خوض تجربة التمثيل خلال المرحلة المقبلة.
وقالت إليسا، في فيديو لها عبر "إنستجرام" خلال مؤتمر صحفي بمهرجان موازين في المغرب: "أنا ما بلاقي حالي بالتمثيل.. وما أقدمه فى الكليبات مجرد أداء لخدمة المضمون فى الكليب، ولكنى لا أشعر بأننى أعرف أمثل".
يذكر أن إليسا تشارك فى مهرجان موازين بحفل غنائي يقام غدًا على مسرح النهضة.
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