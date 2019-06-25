عاصي الحلاني: ميادة الحناوي تاريخ واسم لا يتكرر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أشاد الفنان عاصي الحلاني بالفنانة الكبيرة ميادة الحناوي بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر". ونشر الحلاني مقطع فيديو، علق عليه: "ميادة الحناوي تاريخ واسم لا يتكرر.. الله يطول بعمرك..أيقونة الفن العربي". وكان عاصي الحلاني قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وحرص السفير اللبناني في المغرب، على تكريمه لدى وصوله، تقديرًا لنجاحاته المتتالية طيلة مسيرته الفنية.

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