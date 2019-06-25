محمد هنيدي من دبي إلى جدة.."ستاند آب" و"3 أيام في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

يعيش الفنان محمد هنيدي، حالة من النشاط الفني، حيث أعلن عن تفاصيل أول "ستاند آب كوميدي" من بطولته في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل التوجه إلى مدينة جدة السعودية لعرض مسرحيته "3 أيام في الساحل".

ويعلن هنيدي، في وقت لاحق اليوم، خلال مؤتمر بدبي، تفاصيل "ستاند آب كوميدي"، الذي يقوم ببطولته، ويتوقع أن يقدمه في أكثر من دولة حول العالم.

ويشهد المؤتمر حفلاً فنيًا يحتوى على مقطوعات غنائية يقدمها شادي الناشيف.

ويحمل العرض عنوان "هنيدي لايف" وتشاركه البطولة الفنانة الشابة ندى موسي، وبالتعاون مع المؤلف عمر طاهر.

Advertisements

ويناقش "الاستاند آب" مجموعة من القضايا الاجتماعية والأسرية بشكل كوميدي ساخر.

وعقب الانتهاء من المؤتمر يتوجه هنيدي إلى مدينة جدة السعودية تمهيدًا لتقديم 4 عروض من مسرحتيه "3 أيام في الساحل"، وذلك ضمن فاعليات معرض "الزمن الجميل" بالمملكة.

ويقدم "هنيدي" العرض المسرحي خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت المقبلين.

المسرحية محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.