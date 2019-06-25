أحمد السعدني يعاتب هاني شاكر على قبول اعتذار ميريام فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة عاتب بها الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على قبوله اعتذار الفنانة مريام فارس عن تصريحات اعتبرت مسيئة لمصر.

وكتب السعدني: "هو فعلاً الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟ لماذا لم يتم مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ ولا احنا زي القرع!! نرجو التوضيح".

وقدمت الفنانة ميريام فارس اعتذارًا رسميًا عن تصريحاتها في المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين بالمغرب، بعد أن قالت: "أنا ثقيلة على مصر"، مؤكدة أنها لم تقصد ما فُهم، وأن حديثها حُرف. وهو ما رد عليه هاني شاكر مؤكدًا أن نقابة المهن الموسيقية تقبلت اعتذارها، وأن الخطأ وارد وما حدث "زلة لسان".

وكانت نقابة المهن التمثيلية أحالت الفنانة شيرين للتحقيق بسبب خطأ مشابه في حفل لها بالبحرين. ​