إيميه صياح توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بوالدها، وجهت بها رسالة له.

كتبت إيمي معلقةً: "بتمنّالك يا بابا، وبتمنّى لحالي، انّو تعيش بصحّتك على قد ما جاوبت بحياتي على السؤال التالي: أنتِ بنت إبراهيم؟، يعني شي مليون سنة إن شاء الله".

إيميه صياح ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، من مواليد 1987، كان آخر برامجها "الزمن الجميل"، على تلفزيون أبو ظبي.

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