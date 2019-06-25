إيميه صياح توجه رسالة لوالدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بوالدها، وجهت بها رسالة له.
كتبت إيمي معلقةً: "بتمنّالك يا بابا، وبتمنّى لحالي، انّو تعيش بصحّتك على قد ما جاوبت بحياتي على السؤال التالي: أنتِ بنت إبراهيم؟، يعني شي مليون سنة إن شاء الله".
إيميه صياح ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، من مواليد 1987، كان آخر برامجها "الزمن الجميل"، على تلفزيون أبو ظبي.
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