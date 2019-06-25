شمس تردُّ على شاعر “يا دار”: “إنسان مجهول أحبَّ إعادة الأضواء لنفسه”!

وجّهت الفنانة شمس الكويتية رسالة غاضبة إلى الشاعر عبدالعزيز السالم، ردًا على تغريدة وجّهها لها بطريقة غير مباشرة عندما قال تعليقًا على فيديو ظهرت فيه وهي تغني الأغنية الشهيرة “يا دار”: أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة”.

وردّت شمس عبر حسابها على “تويتر”: “شويعر ما عنده غير كلمات أغنية وحدة في حياته انسان مجهول وهذا مو عيب ولا غلط”. وأضافت “غلطته انه حب يعيد الأضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الاخرين”. وأنهت شمس رسالتها قائلةً: “على العموم النور تجي عليه الفراشات والحشرات وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه”.