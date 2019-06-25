“اشمعنا شيرين” .. هجوم على هاني شاكر بسبب الدفاع عن ميريام فارس

تعرض الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، لموجة هجوم حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تبريره لخطأ الفنانة اللبنانية ميريام فارس ودفاعه المستمر عنها بعد إساءتها لمصر خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين بالمغرب. وتساءل البعض عبر موقع فيسبوك عن سبب تحامل “نقابة الموسيقيين” على الفنانة شيرين عبد الوهاب إذا أدلت بأي تصريح من باب الدعابة، رغم أنها قيمة فنية أهم من ميريام فارس، حيث تم إيقاف شيرين مرتين عن الغناء بسبب زلات لسان.

ونشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، تغريدة عاتب بها الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على قبوله اعتذار الفنانة مريام فارس عن تصريحات اعتبرت مسيئة لمصر. وكتب السعدني: “هو فعلاً الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟ لماذا لم يتم مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ ولا احنا زي القرع!! نرجو التوضيح”. فيما أكد آخرون أن اعتذار ميريام فارس للشعب المصري غير مقبول وأن حجتها بأن البعض لم يفهم لهجتها اللبنانية بشكل صحيح غير مقبول، قائلين: “إحنا متربيين على أغاني فيروز”. وردت ميريام فارس على سؤال عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر، قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: أصبحت تقيلة على مصر.