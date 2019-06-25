“القصبي” يعترض على تصويت “مجلس الشورى” الأخير ويثير ضجة على تويتر !

تعرض الممثل ناصر القصبي، لانتقادات واسعة من جانب متابعيه، بسبب اعتراضه على مجلس الشورى.

تغريدة اعتراض

وكان القصبي قد انتقد مجلس الشورى، أمس الأحد، عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، اعتراضا منه على تصويت المجلس اليوم الاثنين على توصية تطالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة والمجتمع. ووصف ناصر القصبي، بطل مسلسل “العاصوف” (تشديد الرقابة.. أعمال هابطة.. سمعة المملكة) بأنه “تسلط غير مفهوم وغير مقبول”، رافضا وجود رقابة على الأعمال الفنية المعروضة في المملكة.

انقسام المتابعين

وانقسم متابعي القصبي على تغريدته ما بين معارضين رؤوا أن حديثه يدل على أن كل ما قدمه في التمثيل كانت أدوار هابطه وغير هادفه، بينما رأى آخرون أن قرار مطالبة تشديد الرقابة على الأعمال الفنية ليست تقصده هو لأنه ممثل قدير وأدواره هادفة لكن كان المقصود به بعض الممثلين الأخرين الذين لا يهتمون بأهداف القصص والتمثيل والأدوار فيها. وقال المغرد “ناصر الناصر” أستاذ ناصر .. لاحظ أن التوصيات هي ( لمنع الأعمال الهابطة ) .. أنت تراه تلسط و أنت المبدع ..!! المفترض أن تحتفي به حتى لا ينافس الهابط الراقي .. أنا كمواطن أرى أن رواج الهابط تسلط على ذائقتي و على تربية أولادي .. خذ الأمر للجانب المشرق يا مبدع . بينما تفاعل أبو ريم قائلاً: “من الطبيعي ان تشدد الرقابة على الأعمال الهابطة أو المسيئة لسمعة البلد،تمييز المبدعين عن غيرهم ضرورة للرقي بأعمالنا الفنية مما يجعلها تنافس في جميع المناسبات والمحافل العالمية”. وقالت “هناء الصنيع” شكرا لكم سددكم الله.. خطوة موفقة ومهمة وتخدم المجتمع السعودي والوطن من المفسدين”.