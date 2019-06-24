فيديوهات وصور.. سلمان خان يتفوق على حصان بالسباق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 يونيو 2019 11:36 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الطريفة، التي تظهر نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان أ يلهو مع أفراد عائلته ببعض الألعاب، ويظهر في أحد الفيديوهات وهو يتسابق مع حصان، ويتغلب عليه في السباق.



الفيديوهات الطريفة ليست بالأمر الغريب عن «سلمان»، الذي أصبح يظهر مؤخراً بفيديوهات على «إنستقرام» خلال تمريناته في الجيم، إلى جانب هذه الفيديوهات التي يبدو فيها مرِحاً، ويقضي أجواء مميزة مع أفراد عائلته.



وفي أحد الفيديوهات، يظهر سلمان وهو يتسابق مع رفيقه النجم Zaheer Iqbal الذي يركب على جواده، ويتسابقان معاً، إلى أن يفوز سلمان، وقد علّق على الفيديو بالقول: «تغلب على قوة الحصان».



وفي ثلاثة فيديوهات أخرى، يظهر سلمان مع أفراد عائلته، التي غالباً ما يمضي أوقات العطل برفقتها، حيث يظهر في أحدها برفقة قريبيه Nirvaan و Arhaan، حيث يلعبون معاً بإشارات اليد.

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Jun 17, 2019 at 8:31am PDT



كما أن سلمان ظهر في أحد الفيديوهات برفقة الطفل «أهيل» ابن شقيقته «أربيتا خان» Arpita Khan وهما يلهوان معاً إلى جانب أحد أقرباء سلمان، ويدعى «عبدالله».



وكان سلمان، البالغ من العمر 53 عاماً، قد نشر عبر «إنستقرام» الأسبوع الماضي «فيديو» وهو يتمرن على الآلة الرياضية في الجيم.



وبدا سلمان وهو يتمرن، بمساعدة من حارسيْه، اللذيْن ظهرا في الفيديو وهما يتمرنان معه بطريقة مساعدة له.



وعلّق على الفيديو بالقول: «بعد تجارب صعبة وسهلة، أدركت كم أن حارسيْ الأمن لديّ في قمة الإخلاص والأمان».



وقد حاز الفيديو على إعجاب الكثيرين على السوشيال ميديا، ولاقى ترحيباً من جمهوره، حيث اعتبره البعض طريفاً.



مهنياً، حصد فيلم «Bharat» بطولة سلمان خان، نجاحاً كبيراً لا مثيل له، وقد فاق كل التوقعات في أول أيام عرضه؛ بسبب نجاحه الكبير الذي حققه، حيث حصد ستة ملايين دولار أمريكي، ليُحطّم كل الأرقام القياسية الخاصة بإيرادات افتتاح أيّ فيلم هندي، والفيلم من بطولته إلى جانب النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif، ومن إخراج علي عباس ظافر Ali Abbas Zafar.