بالفيديو.. “أنغام” تهنئ الجمهور وتشكر “تركي آل الشيخ” والأخير يرد: المملكة بيتك زي مصر بيتي

وجهت المطربة المصرية، أنغام، تهنئة للشعب السعودي، وذلك خلال حفلها الغنائي الذي أحيته أمس الأحد، على مسرح نادي “الجوهرة” ضمن حفلات موسم جدة. وهنأت أنغام الجمهور على ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور فني وثقافي.

أعتبر نفسي محظوظة

وقالت أنغام في كلمتها، التي شاركها رئيس الهيئة العامة للترفيه ، المستشار تركي آل الشيخ: “هذا خامس حفل لي في المملكة، أعتبر نفسي محظوظة، وشرف كبير لي أن أكون من أوائل الفنانين الذن غنوا في المملكة بعد النقلة والتطور الفني والثقافي الكبير، والمشوار الذي ستستكملونه بنجاح لأنكم شعب واعي ومثقف، ولأنكم تستحقون السعادة، ولأنكم من أكثر الشعوب التي تفهم في الفن والشعر، وتقدر الفن والفنانين.

شكر تركي آل الشيخ

كما أشادت أنغام بتركي آل الشيخ في الحفل قائلة: “أريد لأول مرة أن أعطي لشخص حقه، شخص حقيقي، هو يمكن من الناس تعتقد إننا ممكن نكون نتملقه أو نجامله، لكن هي حقيقة إن تركي آل الشيخ شاعر وشخص فنان وشاعر ويحترم الفن ويرعى الفن ويقدمه بشكل محترم وعنده مشوار ابتداه معاكم وهيكمله بنجاح، وأنا شكره النهاردة على اللي بيعمله للفن والفنانين في كل مجالات الفن والترفيه”. وأدت أنغام في الحفل أغنية “بخاف أفرح”، التي تشهد على التعاون الفني بينها وبين تركي آل الشيخ. ومن جانبه، رد تركي آل الشيخ على تهنئة أنغام: “انتي فنانة محترمة والمملكة بيتك زي مصر بيتي”.