بالفيديو: أنغام تتألق في حفل جدة.. وهكذا تفاعل معها الجمهور

أحيت الفنانة أنغام أمس الأحد، حفلًا غنائيا بمدينة “جدة”، وذلك على مسرح نادي “الجوهرة”. وجاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الجماهير الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الأغاني التي قدمتها أنغام.

كما تداول رود موقع “تويتر” صورًا وفيديوهات من الحفل، الذي أحيته أنغام بمشاركة المايسترو المصري هاني فرحات وفرقته الموسيقية.وأثنوا على أداء أنغام.

يشار إلى أن أنغام أحيت حفلًا فى أول أيام عيد الفطر الماضي في الرياض.