طرحت النجمة ميريام فارس صور حفل مهرجان"موازين"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تألقت بإطلالة جذابة في فستان فسفوري. فستان فسفوري. يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت سابقاً كليبا بعنوان "قومي" و الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، و توزيع حسام الدين، و الكليب من إخراج شريف ترحيني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ميريام فارس تتألق في حفل "موازين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.