محمود فارس يكشف لـ"الوفد" أعماله المقبلة

كشف النجم محمود فارس عن أحدث أعمال المقبلة قائلاً: "سوف أشارك في فيلم جديد بعنوان "العدل"، و من المقرر أن يبدأ التصوير قريباً.
وقال في تصريح خاص لـ "الوفد": "أنه ينتظر الجزء الثالث من مسلسل الأب الروحي، و الذي منالمقرر عرضه قريباً.
و أكد النجم محمود فارس أن شخصية فواز في مسلسل "أفراح إبليس" ستنال إعجاب الجمهور قائلاً: "أعتقد أنها ستنال إعجاب المشاهدين لأنى بذلت فيها جهدا كبيرا وعملت الشخصية
يذكر أن الفنان محمود فارس شارك مؤخراً في فيلم "محمد حسين" بطولة كل من محمد سعد، إنعام سالوسة، فريال يوسف، محمد ثروت، سمير صبري، مي سليم، بيومي فؤاد، ويزو، أمير أبو زيد، الشحات مبروك، حمدي الوزير، أيمن كين، و من تأليف شريف عادل، و إخراج محمد علي.
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