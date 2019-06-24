شاهد.. خالد الصاوي يتراقص علي "دي دي"..وجمهوره "يا حلاوتك يافنان"

أثار فيديو للفنان خالد الصاوى، وهو يقوم بالرقص بطريقة كوميدية ومرحة على أغنية " دى دى " للشاب خالد، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تصدر الفنان خالد الصاوي مؤشرات البحث علي جوجل "ترند اليوم"، وعلق رواد مواقع التواصل معجبين بطريقة الصاوي برقصه علي الأغنية،

لمشاهدة الفيديو.

وعلق الصاوى على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، قائلًا "حبة مرح".

خالد الصاوي يتصدر جوجل بـ" دي دي "

يذكر ان هاشتاج #خالد الصاوى تصدر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد إعلان التريلر الرسمى لفيلم الفيل الازرق 2 و عدم انضمامه للفيلم حيث تفاعل عدد من رواد

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"تويتر" مع الهاشتاج معبرين عن حزنهم لعدم انضمام خالد الصاوى قائلين: لأ بس صعب حد يعمل زي ماعمل في الجزء الأول من الفيل الأزرق" الفيل الازرق ناقصه برده خالد الصاوى

انا حزين ان خالد الصاوى مشفتهوش في إعلان الفيل الأزرق٢ الفيلم ناقصك .

يذكر أن خالد الصاوى غاب هذا العام عن دراما رمضان لكنه ينتظر عرض فيلم كل سنة وانت طيب فى عيد الأضحى القادم.