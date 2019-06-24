ريهام حجاج وزوجها يدعمان المنتخب المصري من المدرجات

عدد كبير من النجوم دعموا المنتخب

كغيرها من نجوم الفن الذين قاموا بدعم المنتخب المصري، سواء من بعض الرسائل أو المنشورات الداعمة لهم، قامت الفناة ريهام حجاج بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام، ظهرت من خلالها وهي تقوم بتدعيم المنتخب المصري الذي يشارك حالياً في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً على أرض مصر.

وظهرت ريهام حجاج بجانب زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بإستاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية والتي شهدت أولي مباريات المناخب المصري وتحقيقه أول انتصار بالبطولة، وعلقت ريهام على الصور وقالت إن شاء الله النصر لمصر.

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يشار إلى أن الفنانة ريهام حجاج أُثير حولها جدل كبير خلال الفترة الماضية بعد أن أعلنت زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة واتهمها المثيرون بأنها قامت بخطف حلاوة من طليقته ياسمين عبدالعزيز، وبعدها تردد أنها انفصلت عن حلاوة ولكنها لم ترد إلا من خلال الصور التي تطرحها معه.

آخر أعمال ريهام هو مسلسل كارمن

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وكان آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل كارمن الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الفن واستطاعت أن تحقق من خلاله نجاحاً كبيراً تحدث عنه الكثيرون، وتردد أن زوجها محمد حلاوة سيتوجه للإنتاج الفني وسيقوم بإنتاج عدد من الأعمال الفنية لها.