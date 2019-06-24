نشرت النجمة الأمريكية «جينفر لوبيز»، عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو جديدًا على خاصية «الستوري»، وجهت من خلاله رسالة إلى الشعب المصري، مؤكدة أنها سوف تحتفل بعيد ميلادها المقبل في مصر.
وقالت «جينفر»، التي سوف تكمل عامها الـ٥٠، في أغسطس القادم: «أهلاً.. أنوي أن أحتفل هذا العام بعيد مولدي هذا الصيف في مصر، أنتم جميعاً مدعوون إلى الحفلة في التاسع من أغسطس».
ومن ناحية أخرى، كان علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين، أكد أن منظم الحفلات اللبناني «ربيع مقبل»، قام بإنهاء تصريح حفل النجمة العالمية جينفر لوبيز، وأعد جميع تراخيص الحفل، الذي سيقام في الساحل الشمالي في أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من جينفر لوبيز إلى الجمهور المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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