وفاة والدة الممثلة التونسية دارين حداد

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، قائلة: «اليوم توفيت أمي».

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وتلقت دارين عدداً من التعليقات، عبر حسابها بموقع الصور، من أصدقائها المقربين منها، ومتابعيها، الذين تمنوا لها أن يلهمها الله الصبر على فراق والدتها.

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وسافرت دارين من القاهرة إلى تونس لحضور مراسم الدفن والعزاء، حيث سيقام العزاء هناك، ولن تقيم دارين ليلة عزاء لوالدتها بالقاهرة، وسوف يقتصر الأمر على العزاء عبر الهاتف فقط.