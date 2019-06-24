بالفيديو الظهور الأول لفيفي عبده بعد سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

5 كيلو ذهب هو ما تم سرقته

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله وهي تتحدث عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، واتهمت خادمتها بسرقتها.

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وقالت فيفي عبده داخل المقطع المصور «أنا غير سعيدة، لأنني لا أستحق ما فعلته خادمتي بي، فأنا شخص ودود مع كافة من حولي وكنت أتعامل معها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل».

انشغالها بالسوشيال ميديا هو سبب السرقة

وكشفت تفاصيل السرقة وقالت «كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة أنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء».

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وأوضحت أنها لم تكن تود الحديث عن هذا الأمر تماماً وكانت ستتكتم عليه، ولكنه انتشر بشكل سريع بالمواقع الإلكترونية وزاد حول الخبر الكثير من الأخطاء، لذلك كان يجب علي أن أقوم بالرد على ما تردد خلال الفترات الماضية.

يشار إلى أن فيفي عبده خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل مملكة الغجر للمخرج عبدالعزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي. وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم حورية فرغلي وعزة مجاهد وحازم سمير وسامح الصريطي وسناء شافع وأحمد كرارة وميار الغيطي ومجموعة من نجوم الفن بلبنان والذي كان لهم ظهور خاص في عدد كبير من الحلقات.



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