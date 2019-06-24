ميريام فارس تعتذر للشعب المصري: لم أقصد الإساءة!

تلقى الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية ميريام فارس، التي تستعد لإحياء حفل لها، ضمن فعاليات مهرجان «موازين» بالمغرب، وأعربت ميريام -خلال اتصالها- عن امتنانها واعتزازها بالجمهور، والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.



كلماتي تم تفسيرها بشكل خاطئ!

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وأكدت ميريام اعتذارها للشعب المصري كله، عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها، خلال المؤتمر الصحفي، وأشارت ميريام -خلال المكالمة التليفونية- أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق، وأنه تم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وجاء بيانها مخاطبة الشعب المصري، والذي أرسلته إلى الفنان هاني شاكر، بصفته نقيب الموسيقيين المصريين، كالتالي:

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أتوجّه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019، ضمن فعاليات مهرجان موازين، وعلى هامش السؤال الذي طرح عليَّ وهو: لماذا قلّت حفلاتك اليوم في مصر، علماً أنكِ كنت في بداياتك تقيمين من حفلتين لثلاث في الأسبوع؟ كان جوابي واضحاً؛ أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً، وأصبحت متطلباتي أكبر، وصارت «شوي تقيلة» على مصر، بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين، الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي. أعيد وأكرر قلتُ: «صارت»، يعني «أصبحَت»، وليس «صِرتُ» يعني «أصبحتُ»، والفرق شاسع.



لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر

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وأكملت كلامها قائلة: لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر؛ أي «لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاث حفلات في الأسبوع» وهذا منطقي جداً، حالي كحال جميع النجوم العرب، الذين يحيون حفلتين أو ثلاثاً في السنة، وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر. أنا لم أتعالَ على زملائي الفنانين، كما حاول البعض تحريف كلامي، والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعالَ على الشعب المصري، أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان، ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر. وأضافت ميريام: «أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية، والشعب المصري الحبيب. يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجالاً لجدال كبير، وسوء تفاهم أكبر. وأنهت بيانها بقولها: «أعتذر من الشعب المصري، فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة «تحيا مصر»، أعيد وأكرر: «تحيا مصر».